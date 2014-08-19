表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.035%，投标倍数为3.86

更正-标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近八年最高-财政部数据
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿8月19日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.025 低值 0.020 投资 0.035
价格/得标 价格 99.997278 高值得标比率 13.44% 投标倍数 3.86 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 50,001,794,900 总投标 192,892,114,900 竞争性投标得标 49,732,336,000 非竞争性投标得标 269,458,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/08/21 到期日 2014/09/18 CUSIP码 912796CB3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 母红)
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)