欧洲汇市：英国通胀数据疲弱拉低英镑至四个月低位，等待BOE会议记录

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透伦敦8月19日 - 英镑兑美元周二触及四个月低位，兑欧元挫跌至近两个月低点，之前英国公布的通胀数据弱于预期，缓和了英国央行面临的升息压力。
英国国家统计局公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.6%，低于路透调查预估的1.8%，且远低于英国央行2%的通胀目标，6月为1.9%，7月CPI较前月下滑0.3%。
英镑兑美元 跌至4月8日来最低1.6616美元，低于数据公布前的1.6690美元。自7月15日触及六年高位1.7192美元后，英镑迄今累计下挫3.4%，因投资者出脱根据升息预期建立的头寸。
英镑是表现最差的交投活跃货币之一，技术分析师称，若周二收在200日移动均线切入位1.6675美元之下，则可能会进一步下跌。
在欧洲午后交易中，英镑扩大跌幅，因美国楼市数据好于预期，提振美元。
欧元兑英镑 从通胀数据公布前的大约0.7990英镑攀升0.35%，至0.80275英镑。欧元上周触及0.8037英镑的两个月高点，因市场认为英国央行的季度通胀报告通胀立场温和。
英国央行最新一次货币政策会议记录将于周三公布。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。