欧洲汇市：英国通胀数据疲弱拉低英镑至四个月低位，等待BOE会议记录

路透伦敦8月19日 - 英镑兑美元周二触及四个月低位，兑欧元挫跌至近两个月低点，之前英国公布的通胀数据弱于预期，缓和了英国央行面临的升息压力。

英国国家统计局公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.6%，低于路透调查预估的1.8%，且远低于英国央行2%的通胀目标，6月为1.9%，7月CPI较前月下滑0.3%。

英镑兑美元 跌至4月8日来最低1.6616美元，低于数据公布前的1.6690美元。自7月15日触及六年高位1.7192美元后，英镑迄今累计下挫3.4%，因投资者出脱根据升息预期建立的头寸。

英镑是表现最差的交投活跃货币之一，技术分析师称，若周二收在200日移动均线切入位1.6675美元之下，则可能会进一步下跌。

在欧洲午后交易中，英镑扩大跌幅，因美国楼市数据好于预期，提振美元。

欧元兑英镑 从通胀数据公布前的大约0.7990英镑攀升0.35%，至0.80275英镑。欧元上周触及0.8037英镑的两个月高点，因市场认为英国央行的季度通胀报告通胀立场温和。

英国央行最新一次货币政策会议记录将于周三公布。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价