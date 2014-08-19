全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价下降

美股盘后：德州仪器下挫0.9%，此前公司公布季度业绩
路透4月25日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二在盘后交易中下跌0.9%，此前该公司公布季度业绩。
路透8月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船运价下跌。
乾散货运价指数跌2点，或0.19%，报1,040点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
“主要是因大西洋船运活动疲弱，在船运活动不活跃的情况下，往返运价下降6%，”RS Platou市场分析师Herman Hildan在报告中说。
波罗的海海岬型船日均获利下降299美元，报15,770美元，之前日均获利连续攀升七日。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海海岬型船运价指数 上升2点，或0.09%，至2,256点。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升1点或0.12%，报837点。日均获利升14美元，至6,673美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月25日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二在盘后交易中下跌0.9%，此前该公司公布季度业绩。
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)