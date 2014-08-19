全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价下降

路透8月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船运价下跌。

乾散货运价指数跌2点，或0.19%，报1,040点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

“主要是因大西洋船运活动疲弱，在船运活动不活跃的情况下，往返运价下降6%，”RS Platou市场分析师Herman Hildan在报告中说。

波罗的海海岬型船日均获利下降299美元，报15,770美元，之前日均获利连续攀升七日。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海海岬型船运价指数 上升2点，或0.09%，至2,256点。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升1点或0.12%，报837点。日均获利升14美元，至6,673美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)