英国债市：上涨，因7月通胀大幅回落

路透伦敦8月19日 - 英债周二温和上涨，之前数据显示7月通胀跌幅大于预期，扶助英债在周一急跌后扳回部份跌幅。

英国国家统计局周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%，较上年同期上升1.6%，预估为按年升1.8%。 报告降低了英国央行将在今年升息的机率。

数据公布后，英债期货 升至日内高位，10年期英债 收益率跌至2.37%的低位，日内下滑6个基点。不过，之后英债价格缩减升幅，收益率收高，报约2.40%。

五年期英债 收益率跌3个基点，报1.80%，因价格上升。

10年期英债跑赢可比德债 ，受英国央行将持续保持低利的前景带动，两者收益率差收窄2个基点，报140个基点。

英国央行周三将公布8月6-7日政策会议记录，一些分析师预期，有一到两名决策者投票支持升息，因英国经济增长迅速和闲置产能不断减少。(完)

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