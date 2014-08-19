欧洲股市：收高，因德股上涨抵销意大利股市持平的拖累

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300收涨0.6%，报1,346.97点
* 德国DAX指数跑赢，欧洲股市延续反弹的势头
* 菲亚特下跌重压意大利股市
* 必和必拓没有宣布回购计划，股价下跌
路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周二延续上日涨势，德国DAX指数表现出色，受助于交易商认为乌克兰危机持续缓和。
但意大利FTSE MIB指数 拖累欧洲市场的整体表现，该指数收平，因汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 回落2.9%，之前瑞信给予菲亚特的初始评级为“表现逊于同业”。
尽管乌克兰局势仍然脆弱，但在交易商眼中乌克兰情势没有实质恶化的事实令他们感到安慰。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,346.97 点。该指数自6月中来下跌约4%。
德国DAX指数 上涨0.96%，报9,334.28点。该指数过去10日累计下跌约4%，但较6月底触及的10,050.98点的峰值仍低约7%。
McLaren Securities董事总经理Terry Torrison表示，如果乌克兰情势不再恶化，德国股市在8月底可能升至9,500点。
必和必拓 大跌4.9%，因必和必拓财年下半年获利不及预估，且暂未宣布备受期待的回购计划，称准备剥离部份资产。
法股CAC指数 上涨0.56%，收报4,254.45点，英国富时100指数 收高0.56%，收报6,779.31点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。