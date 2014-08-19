欧洲股市：收高，因德股上涨抵销意大利股市持平的拖累

* FTSEurofirst 300收涨0.6%，报1,346.97点

* 德国DAX指数跑赢，欧洲股市延续反弹的势头

* 菲亚特下跌重压意大利股市

* 必和必拓没有宣布回购计划，股价下跌

路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周二延续上日涨势，德国DAX指数表现出色，受助于交易商认为乌克兰危机持续缓和。

但意大利FTSE MIB指数 拖累欧洲市场的整体表现，该指数收平，因汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 回落2.9%，之前瑞信给予菲亚特的初始评级为“表现逊于同业”。

尽管乌克兰局势仍然脆弱，但在交易商眼中乌克兰情势没有实质恶化的事实令他们感到安慰。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,346.97 点。该指数自6月中来下跌约4%。

德国DAX指数 上涨0.96%，报9,334.28点。该指数过去10日累计下跌约4%，但较6月底触及的10,050.98点的峰值仍低约7%。

McLaren Securities董事总经理Terry Torrison表示，如果乌克兰情势不再恶化，德国股市在8月底可能升至9,500点。

必和必拓 大跌4.9%，因必和必拓财年下半年获利不及预估，且暂未宣布备受期待的回购计划，称准备剥离部份资产。