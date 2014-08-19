纽约期市：糖库存增加令期货价格挫跌至数月低位，可可期货下滑

路透纽约/伦敦8月19日 - 糖期货价格周二挫跌至数月低位，因实货市场需求放缓和全球糖库存不断增加打压价格，洲际交易所(ICE)可可录得三个半月来最大单日跌幅，受汇价压力拖累。

纽约和伦敦咖啡也下跌。软商品和跟踪19种商品的路透/CoreCommodity CRB指数 一起走低，该指数下跌0.5%，至六个半月低位，因美元兑一篮子货币上升，吸引持有其他货币的投资者卖出商品。

ICE-10月原糖期货 收跌0.21美分，或1.3%，收报每磅15.47美分，此前下滑至15.44美分，为2月12日来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收跌5.30美元，或1.2%，收报每吨420.10美元，之前跌至1月31日来最低的419.50美元。

ICE-12月可可期货 收低56美元，或1.7%，报每吨3,204美元，周一触及2011年5月来最高的3,269美元。

市场下跌，因英镑兑美元 大跌，以及在3,239美元和3,229美元下方挂有止损卖单。

LIFFE-12月可可期货 收低20英镑，或1%，收报每吨2,024英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌6.95美分，或3.6%，报每磅1.8615美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌9美元，或0.5%，收报每吨1,947美元。(完)

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