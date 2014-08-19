芝加哥期市：CBOT玉米收高，因技术因素和小麦上涨带来支撑

路透8月19日 - 美国玉米期货周二上涨，从早盘跌势中回升，交易商说，受助于低吸买盘和小麦上涨带来支撑。

玉米价格升幅受限，因美国天气良好有利作物生长，且为期四日的Pro Farmer巡查团进行首日巡查后预计玉米单产将高于均值。

指标12月玉米 收在20日均线以上，隔夜时跌穿该移动均线。

该合约 收报3.72-1/4美元，上涨3/4美分。

Pro Farmer Midwest Crop Tour周一稍晚预期，俄亥俄州玉米产量将为每英亩182.11蒲式耳，高于三年均值146.13蒲式耳。巡查团预期南达科塔州玉米产量将为每英亩152.71蒲式耳，高于巡查团在该处巡查的三年均值每英亩125.70蒲式耳。

今日CBOT玉米期货成交量预计为246,093口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)