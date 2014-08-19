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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 03:43 BJT

纽约期市：期棉小升，因德州天气干燥提供支撑

路透纽约8月19日 - 纽约期棉周二小幅上升，因对美国德克萨斯州天气干燥的忧虑重现，这抵销了供应过剩预期推动的投机性卖盘。

指标ICE-12月棉花合约 收高0.32美分，或0.5%，报每磅64.16美分，为四个交易日内首日收高。

投机者纷纷采取作空立场，令期棉价格受压。美国2014/15年棉花丰收将使全球棉花供应过剩情况加剧的预期升温。

不过，预期德州天气干燥，令人重新担忧经历数年干旱的德州棉花的生长状况，且在近期价格处于低位的情况下，生产者卖盘枯竭，使棉花价格下滑的动能减弱。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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