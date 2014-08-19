纽约期市：期棉小升，因德州天气干燥提供支撑

****美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透纽约8月19日 - 纽约期棉周二小幅上升，因对美国德克萨斯州天气干燥的忧虑重现，这抵销了供应过剩预期推动的投机性卖盘。
指标ICE-12月棉花合约 收高0.32美分，或0.5%，报每磅64.16美分，为四个交易日内首日收高。
投机者纷纷采取作空立场，令期棉价格受压。美国2014/15年棉花丰收将使全球棉花供应过剩情况加剧的预期升温。
不过，预期德州天气干燥，令人重新担忧经历数年干旱的德州棉花的生长状况，且在近期价格处于低位的情况下，生产者卖盘枯竭，使棉花价格下滑的动能减弱。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。