纽约期市：期棉小升，因德州天气干燥提供支撑

路透纽约8月19日 - 纽约期棉周二小幅上升，因对美国德克萨斯州天气干燥的忧虑重现，这抵销了供应过剩预期推动的投机性卖盘。

不过，预期德州天气干燥，令人重新担忧经历数年干旱的德州棉花的生长状况，且在近期价格处于低位的情况下，生产者卖盘枯竭，使棉花价格下滑的动能减弱。(完)