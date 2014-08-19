芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，现货价推高9月合约但远月合约下跌

路透8月19日 - 美国大豆期货周二涨跌互见，近月9月大豆合约 收高，交易商说，因美国旧作大豆供应吃紧和美国国内大豆和豆粕现货走高。

远月大豆下跌，因在美国大豆生长优良率不断改善，以及为期四日的美国Pro Farmer中西部作物巡查团在首日巡查后称，大豆结荚数目高于均值后，市场预期美国大豆丰收。

近月9月豆粕合约 升幅最大，因现货供应紧张，而远月豆粕合约下跌。

豆油合约全线跌至合约低点。

Pro Farmer中西部作物巡查团称，预期在俄亥俄州，3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,342个，高于巡查团的三年均值1,190个。预计南达科塔州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,058个，高于巡查团的三年均值的903个。

9月大豆期货合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳11.20-1/4美元。

9月豆粕合约 收高7.7美元，报每短吨399.8美元。9月豆油合约 跌0.30美分，报32.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,916口，豆粕为77,066口，豆油为65,316口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)