芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，现货价推高9月合约但远月合约下跌

****美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透8月19日 - 美国大豆期货周二涨跌互见，近月9月大豆合约 收高，交易商说，因美国旧作大豆供应吃紧和美国国内大豆和豆粕现货走高。
远月大豆下跌，因在美国大豆生长优良率不断改善，以及为期四日的美国Pro Farmer中西部作物巡查团在首日巡查后称，大豆结荚数目高于均值后，市场预期美国大豆丰收。
近月9月豆粕合约 升幅最大，因现货供应紧张，而远月豆粕合约下跌。
豆油合约全线跌至合约低点。
Pro Farmer中西部作物巡查团称，预期在俄亥俄州，3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,342个，高于巡查团的三年均值1,190个。预计南达科塔州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,058个，高于巡查团的三年均值的903个。
9月大豆期货合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳11.20-1/4美元。
9月豆粕合约 收高7.7美元，报每短吨399.8美元。9月豆油合约 跌0.30美分，报32.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为114,916口，豆粕为77,066口，豆油为65,316口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。