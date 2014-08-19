美国股市：道琼工业指数收升0.48%，Nasdaq指数上涨0.43%

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透纽约8月19日 - 美股周二连续第二日上涨，因楼市数据良好和道指成份股家得宝(Home Depot)业绩强劲，盖过对乌克兰的持续忧虑。
科技行业晴雨表苹果 股价上扬1.4%，收报100.53美元，此为公司在6月以1股拆7股的比例拆股后的纪录最高收位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨80.85点，或0.48%，至16,919.59点。标准普尔500指数 上涨9.86点，或0.50%，至1,981.61点；Nasdaq指数 收升19.20点，或0.43%，至4,527.51点。
家得宝股价劲升5.6%，报88.23美元。(完)
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。