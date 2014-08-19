美国股市：道琼工业指数收升0.48%，Nasdaq指数上涨0.43%

路透纽约8月19日 - 美股周二连续第二日上涨，因楼市数据良好和道指成份股家得宝(Home Depot)业绩强劲，盖过对乌克兰的持续忧虑。

科技行业晴雨表苹果 股价上扬1.4%，收报100.53美元，此为公司在6月以1股拆7股的比例拆股后的纪录最高收位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨80.85点，或0.48%，至16,919.59点。标准普尔500指数 上涨9.86点，或0.50%，至1,981.61点；Nasdaq指数 收升19.20点，或0.43%，至4,527.51点。