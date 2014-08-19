美国债市：美国公债收益率上涨，因楼市数据强劲

路透纽约8月19日 - 美国公债收益率周二上涨，此前美国公布的房屋开工数据强于预期，但7月消费者物价仅温和上升，令公债收益率从上周触及的14个月低位回升。

“通胀数据对市场影响甚微，不过楼市数据对公债造成的负面影响较大。我认为，公债将留守在区间内，”Jefferies LLC货币市场分析师Thomas Simons说。

美国7月房屋开工强劲反弹，直指经济成长充满动能，不过，消费者物价温和上升，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)有空间可在一段时间内保持低利率。

美国商务部公布，7月房屋开工上升15.7%，经季节性调整后年率为109.3万户，结束了之前两个月连续下跌的頽势，预估为96.9万户。

美国劳工部公布，美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，因能源价格不断下跌部份抵销食品和租金上升。

“我认为，人们认识到通胀，至少在目前，已站稳，且迈向更正常水平，而且上升速度并没有加速，”野村证券美洲利率策略部主管George Goncalves说。

投资者在等待周三美联储公布7月29-30日政策会议记录，以及周五美联储主席叶伦在央行总裁年度会议上的讲话。

“从美联储会议记录中，人们将寻找美联储退出策略的线索，但鉴于已公布的美国经济数据，没有人会预计美联储升息会早于之前的预期。美国联邦基金利率预计美联储升息将在2015年9月，且市场预期的升息时间也符合这时间框架，即是2015年，”Jefferies的Simons表示。

指标10年期公债 价格在上午尾段下跌，但在日内余下时间持稳，价格跌4/32，收益率报2.40%。在数据公布前，10年期公债价格上升约四分之一个大点。

30年期公债 价格下滑10/32，收益率升至3.21%。在数据公布前，长债价格上升最多半个大点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价