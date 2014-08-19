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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 04:55 BJT

加拿大股市：触及两周半高位，受美国经济数据强劲带动

路透多伦多8月19日 - 加拿大主要股指周二触及两周半高位，因美国经济数据正面扶助推高加拿大股市各主要板块。

数据显示美国新屋开工反弹，消费者物价温和上升，暗示美联储有空间在一段时间内保持低利率。

投资者也等待周三美联储公布最近一次的会议记录，以寻找美联储升息时机的线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨138.70点，或0.90%，报15,477.17点。

10大类股中全数收涨，其中金融股上扬0.8%，能源股攀升1.9%。(完)
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