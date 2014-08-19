加拿大股市：触及两周半高位，受美国经济数据强劲带动

****美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透多伦多8月19日 - 加拿大主要股指周二触及两周半高位，因美国经济数据正面扶助推高加拿大股市各主要板块。
数据显示美国新屋开工反弹，消费者物价温和上升，暗示美联储有空间在一段时间内保持低利率。
投资者也等待周三美联储公布最近一次的会议记录，以寻找美联储升息时机的线索。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨138.70点，或0.90%，报15,477.17点。
10大类股中全数收涨，其中金融股上扬0.8%，能源股攀升1.9%。(完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。