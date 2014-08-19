美国股市：受苹果和家得宝提振延续涨势，Nasdaq指数收在14年新高

* 苹果股价升穿100美元关口

* 零售股急升，受企业业绩带动

* 7月美国房屋开工优于预期，CPI仅小升

* 道指和标普500指数上升0.5%，Nasdaq指数涨0.4%

路透纽约8月19日 - 美股周二连续第二日上涨，因楼市数据良好和道指成份股家得宝(Home Depot)业绩强劲，盖过对乌克兰的持续忧虑。

今日股市上涨，令标普500指数距离7月24日创下的纪录高位1,991.39点相差不到10点。Nasdaq指数扩大周一录得的涨幅，周二收在14年新高。

苹果 是日内交投最旺的企业之一，之前该股触及100美元，为公司在6月以1股拆7股的比例拆股后首见。苹果股价攀升1.4%，收报100.53美元，为经拆股调整后的收盘新高。苹果上涨对标普500指数和Nasdaq指数周二上升的贡献最大。

非必需消费品股在标普500指数中领涨，因一系列利好的业报提振大型零售股。家得宝 劲升5.6%，录得2009年5月来最大单日百分比升幅，创下纪录最高收位88.23美元，盘中触及历来高位88.98美元。此前家得宝公布的获利优于市场预期。

同业Lowe’s Cos 股价升2.1%，报51.52美元。

道琼工业指数 收涨80.85点，或0.48%，至16,919.59点。标准普尔500指数 上涨9.86点，或0.50%，至1,981.61点；Nasdaq指数 收升19.20点，或0.43%，至4,527.51点，此为2000年3月31日来最高收位。

经济数据强劲也提振股市，推动费城房屋类指数 急升1.7%。美国7月房屋开工反弹，升幅为八个月来最大，优于市场预期，且为住宅建筑商信心增强提供进一步凭证。

在乌克兰和俄罗斯边境局势仍然紧张之际，该数据扶助提振投资者信心。

“中东和俄乌等许多地区的地缘政治忧虑已有所减弱，加上经济数据良好和企业季报强劲，促使投资者推高股市，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando说。

“我们终于开始看到楼市的劲道，我们原本预计这会在第二季出现。”

折扣零售店TJX Cos Inc 公布季度业绩，推动股价暴涨8.7%，收报58.56美元，且带动Dick's Sporting Goods 上扬1.6%，报44.21美元。

和零售股整体劲道形成对照，伊丽莎白雅顿(Elizabeth Arden Inc) 暴跌23.3%，收报15.05美元，之前公司公布历来最大的季度亏损。