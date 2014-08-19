《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 49.25 -0.25 -0.51 1258548
搜狐 61.35 +1.16 +1.93 828831
网易 88.58 -0.52 -0.58 316097
百度 218.21 -1.03 -0.47 1754313
台湾
台湾积体电路 20.74 +0.27 +1.32 1282025
联电 2.17 +0.06 +2.84 563671
日月光 6.32 -0.08 -1.25 121010
硅品精密 7.11 -0.06 -0.84 1591757
和信超媒体 0.94 +0.00 +0.09 90261
友达 4.63 -0.01 -0.22 38417
中华电信 31.01 +0.26 +0.85 15586
台湾国际航电 56.11 +0.11 +0.20 1036381
香港
中国移动 61.21 -0.72 -1.16 319209
中国联通 17.18 -0.03 -0.17 129653
中国电信 55.41 +0.05 +0.09 6256
中芯国际 4.68 +0.01 +0.21 38508
电讯盈科 6.50 +0.06 +0.97 3218
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
(整理 张荻)