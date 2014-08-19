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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 49.25 -0.25 -0.51 1258548

搜狐 61.35 +1.16 +1.93 828831

网易 88.58 -0.52 -0.58 316097

百度 218.21 -1.03 -0.47 1754313

台湾

台湾积体电路 20.74 +0.27 +1.32 1282025

联电 2.17 +0.06 +2.84 563671

日月光 6.32 -0.08 -1.25 121010

硅品精密 7.11 -0.06 -0.84 1591757

和信超媒体 0.94 +0.00 +0.09 90261

友达 4.63 -0.01 -0.22 38417

中华电信 31.01 +0.26 +0.85 15586

台湾国际航电 56.11 +0.11 +0.20 1036381

香港

中国移动 61.21 -0.72 -1.16 319209

中国联通 17.18 -0.03 -0.17 129653

中国电信 55.41 +0.05 +0.09 6256

中芯国际 4.68 +0.01 +0.21 38508

电讯盈科 6.50 +0.06 +0.97 3218

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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