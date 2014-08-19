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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--8月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月19日

2350 - 7月贸易数据

2350 - 财务省宣布7月能源进口清关数据

8月20日

0300 - 石油协会公布一周原油库存数据。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 戴素萍 审校 白云)
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