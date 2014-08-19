《美国重要政经日程》--8月20日

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 美国农业部公布一周全球稻米价格
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1800 - 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月29-30日政策会议记录
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 白云)
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。