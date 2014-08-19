版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 06:53 BJT

《美国重要政经日程》--8月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部公布一周全球稻米价格

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1800 - 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月29-30日政策会议记录

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐