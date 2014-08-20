《独家新闻》美国投资大亨伊坎称Family Dollar浪费了逾3亿美元分手费

路透纽约8月19日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周一晚间对路透表示，Family Dollar 董事会拒绝其他竞价，倾向支持与Dollar Tree达成交易，让公司白白浪费了3亿美元分手费。

伊坎曾经推动Family Dollar售予Dollar General ，并受到Family Dollar执行长Howard Levine的公开指责。Levine在Dollar Tree收购后仍可保留执行长一职。

Dollar General周一时提议以89亿美元收购Family Dollar Stores，价码高过于Dollar Tree的出价，收购目的在于强化其在日益成长的平价零售市场中的地位。

Dollar Tree已与Family Dollar达成协议，一旦破局后者将需支付前者3.05亿美元的分手费，Dollar General也愿支付该笔费用。

伊坎表示，“这是典型的例子，可以看出美国企业的错误。”他并称，Family Dollar董事会平白浪费超过3亿美元(给Dollar Tree的分手费)，好让Dollar General的竞购出价破灭，尽管Dollar General的出价可以提高Family Dollar的股票价值，但Howard Levine将永远被扫地出门。”

投资大亨伊坎已敦促Family Dollar把自身售予Dollar General。他于6月获得Family Dollar的9.4%股权。伊坎周一表示，他对Family Dollar与Dollar Tree达成了交易感到“意外”。

他质疑Family Dollar执行长Howard Levine未来在Dollar Tree将扮演的角色，是否推动该公司达成了交易决定。

Dollar Tree上个月称，Levine在合并完成后将继续担任Family Dollar执行长。

截至7月30日，伊坎已把他在Family Dollar的持股比例从9.4%降至3.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)