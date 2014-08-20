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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 08:31 BJT

更正-日本数据：7月出口较上年同期上升3.9%，为三个月来首次增长--财务省

(因译文有误，内文第三段预估中值应为“下滑”1.7%，而非“增长”)

路透东京8月20日 - 日本财务省周三公布的数据显示，7月出口较上年同期增长3.9%，为三个月来首次增长，显示外部需求回暖有望支撑经济成长。

路透调查的分析师预估中值为增长3.8%。财务省修正后的6月出口数据为较上年同期下滑1.9%。

数据还显示，日本7月进口较上年同期增长2.3%，分析师预估中值为下滑1.7%。

日本7月贸易逆差为9,640亿日圆(94亿美元)，市场预估为逆差7,025亿日圆。

浏览财务省完整表格:

here。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
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