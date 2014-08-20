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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 09:10 BJT

美国个股：高盛遭利比亚主权基金控告，双方将在伦敦对簿公堂

路透伦敦8月19日 - 高盛 和利比亚主权财富基金将在伦敦对簿公堂，高盛被控滥用客户信任诱使该基金投资超过10亿美元的交易，但最后却几乎一文不值。

利比亚投资局(LIA)的声明稿称，LIA在1月向法院提出诉讼后，高盛曾提出简易判决的申请--即要求无需开庭审理而及早做出判决，但最近高盛撤回该项要求。

利比亚投资局称，“在利比亚投资局提交了答辩证据后，高盛已经撤回了简易判决的申请。”案件管理听证会将在10月初举行。

高盛周二声明称：“我们仍相信本案毫无根据，我们将在司法进程中积极辩护。”

LIA向伦敦高等法院提起诉讼，称其在2008年1-4月之间进行一系列证券衍生品交易，但到2011年到期时却血本无归。

LIA在2007年成为高盛客户，它指控高盛蓄意利用双方的信任关系，导致该基金进入这些争议的交易。

LIA估计高盛在这些交易中获利约3.5亿美元，而LIA却蒙受巨大损失。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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