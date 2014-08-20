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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 08:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月20日至8月27日

路透8月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8月20日 AMC Q3 2014 惠普(Hewlett-Packard) HPQ 0.89 27 0.86

8月20日 AMC Q2 2014 L Brands Inc LB 0.63 27 0.61

8月20日 BMO Q2 2014 Lowe`s Companies LOW 1.02 28 0.88

8月20日 BMO Q2 2014 PetSmart PETM.O 0.94 27 0.89

8月20日 BMO Q1 2015 The J. M. Smucker Company SJM 1.37 16 1.24

8月20日 BMO Q2 2014 Staples, Inc. SPLS.O 0.11 17 0.16

8月20日 BMO Q2 2014 Target Corp. TGT 0.79 25 0.97

8月21日 AMC Q2 2015 Salesforce.com, Inc. CRM 0.12 34 0.09

8月21日 BMO Q2 2014 Dollar Tree Inc DLTR.O 0.64 22 0.56

8月21日 AMC Q2 2014 Gamestop Corp. GME 0.18 21 0.09

8月21日 20:00 Q2 2014 Gap Inc GPS 0.69 34 0.64

8月21日 BMO Q3 2014 Hormel Foods Corp. HRL 0.49 6 0.42

8月21日 AMC Q4 2014 Intuit INTU.O 0.07 16 0.00

8月21日 BMO Q1 2015 Patterson Companies Inc PDCO.O 0.50 14 0.45

8月21日 AMC Q2 2014 Ross Stores, Inc. ROST.O 1.08 30 0.98

8月26日 AMC Q3 2014 Analog Devices, Inc. ADI.O 0.63 27 0.57

8月26日 BMO Q2 2015 百思买(Best Buy) BBY 0.32 26 0.32

8月27日 12:00 Q1 2015 Brown-Forman Corp. BFb -- -- --

8月27日 BMO Q2 2014 蒂芙尼(Tiffany) TIF 0.85 26 0.83

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 王颖；审校 徐文焰)
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