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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元脱离高位，此前澳洲央行总裁口头打压澳元

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* 澳元/美元小幅走低，跌回0.9300美元下方，此前澳洲央行总裁史蒂文斯口头打压澳元

* 史蒂文斯称，澳元/美元下跌的风险被低估

* 他还补充称，如果澳元汇价继续维持高位将令人感到意外

* 他称，如果觉得干预有用的话，央行考虑这么做

* 但他补充表示，目前为止央行不认为干预措施有用

* 澳元/美元跌回史蒂文斯开始讲话前的水平

(完)

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