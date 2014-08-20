重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(修正内文格式) 路透香港8月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7504港元 ) 美股周二连续第二日上涨，道琼工业指数 收涨80.85点，或0.48%，至16,919.59点，因楼 市数据良好和道指成份股家得宝(Home Depot)业绩强劲，盖过对乌克兰的持续忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.240 -0.28 27447 15.364 -0.23 中国铝业 11.360 -1.47 62317 3.522 1.49 中国移动 61.210 -1.16 319209 94.880 -0.96 中国人寿 45.020 -1.05 48372 23.262 0.70 中石油 140.530 0.52 14711 10.892 0.29 中石化 99.830 0.96 25013 7.737 0.75 汇丰控股 53.860 -0.15 901271 83.487 0.62 中电信 55.410 0.09 6256 4.294 -0.36 中国联通 17.180 -0.17 129653 13.315 -0.78 兖州煤业 8.920 0.91 28174 6.913 1.22 华能国际 46.000 1.66 19936 8.913 1.40 南方航空 17.330 -0.29 4552 2.686 0.23 东方航空 16.880 -0.76 4104 2.617 -1.26 中芯国际 4.680 0.21 38508 0.725 -1.97 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申