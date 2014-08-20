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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:13 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月20日

(修正内文格式)
    路透香港8月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7504港元 )
    
    美股周二连续第二日上涨，道琼工业指数 收涨80.85点，或0.48%，至16,919.59点，因楼
市数据良好和道指成份股家得宝(Home Depot)业绩强劲，盖过对乌克兰的持续忧虑。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.240   -0.28      27447            15.364      -0.23
 中国铝业                      11.360   -1.47      62317             3.522       1.49
 中国移动                      61.210   -1.16     319209            94.880      -0.96
 中国人寿                      45.020   -1.05      48372            23.262       0.70
 中石油                       140.530    0.52      14711            10.892       0.29
 中石化                        99.830    0.96      25013             7.737       0.75
 汇丰控股                      53.860   -0.15     901271            83.487       0.62
 中电信                        55.410    0.09       6256             4.294      -0.36
 中国联通                      17.180   -0.17     129653            13.315      -0.78
 兖州煤业                       8.920    0.91      28174             6.913       1.22
 华能国际                      46.000    1.66      19936             8.913       1.40
 南方航空                      17.330   -0.29       4552             2.686       0.23
 东方航空                      16.880   -0.76       4104             2.617      -1.26
 中芯国际                       4.680    0.21      38508             0.725      -1.97 　
 　　　
  （完）   
 
 (整理 梁慧仪)
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