金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透8月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月19日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二上涨0.69%，报1,084.45点。
中国股市：沪综指续创逾八个月收盘高点，传媒股领涨
香港股市：收升创逾六年高位，跟进国际股市补涨
中国汇市：人民币连续第五天收升，盘中大行购汇令市场偏谨慎
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拉美股市：巴西股市周二触及2014年高点，因市场揣测现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月5月大选中不大可能直接胜出，她之前推行的干预主义政策饱受投资者批评。巴西指标股指Bovespa 收盘上涨1.54%，报58,449.29点。
拉美汇市：哥伦比亚披索走软，因押注该国收紧政策周期接近尾声
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南非股市：受矿业股拖累下跌。矿业巨头必和必拓 宣布计划剥离价值160亿美元的资产，但却回避回购股票，使此前预期该公司将回购50亿美元股票的投资者感到失望，该公司股价大跌逾5.5%。指标Top-40绩优股指数 收低0.5%，报46,195.61；综合指数 收低0.4%，报51,363.37点。
南非汇市：兰特兑美元持稳，受南非央行将继续升息的预期支撑
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印度股市：连续第二日触及纪录高位，受绩优股上涨提振。塔塔汽车 受机构投资者买盘提振上涨，布兰特原油在14个月低点徘徊，也提振石油零售商类股上涨。NSE指数 最多上涨0.56%，至7,918.55，指标BSE指数 一度上涨0.53%至26,530.67，均超过此前在8月18日创下的纪录高点。NSE指数收涨0.3%，报7,897.50点；指标BSE指数收涨0.11%，报26,420.67点。
印度汇市：小幅走高，受美元集中流入推动。印度卢比兑美元 收报60.6750/6850，上周四收报60.76/77。印度汇市自上周五开始因假期连续四日休市。
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俄罗斯股市：指标股指 涨0.65%，报1,251.690点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.71%，报679.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.35%，报36.1850卢布；卢布兑欧元 跌0.06%，至48.1910卢布。(完)
(整理 李春喜; 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申