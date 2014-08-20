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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:22 BJT

金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

路透8月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月19日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二上涨0.69%，报1,084.45点。

中国股市：沪综指续创逾八个月收盘高点，传媒股领涨

香港股市：收升创逾六年高位，跟进国际股市补涨

中国汇市：人民币连续第五天收升，盘中大行购汇令市场偏谨慎

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拉美股市：巴西股市周二触及2014年高点，因市场揣测现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月5月大选中不大可能直接胜出，她之前推行的干预主义政策饱受投资者批评。巴西指标股指Bovespa 收盘上涨1.54%，报58,449.29点。

拉美汇市：哥伦比亚披索走软，因押注该国收紧政策周期接近尾声

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南非股市：受矿业股拖累下跌。矿业巨头必和必拓 宣布计划剥离价值160亿美元的资产，但却回避回购股票，使此前预期该公司将回购50亿美元股票的投资者感到失望，该公司股价大跌逾5.5%。指标Top-40绩优股指数 收低0.5%，报46,195.61；综合指数 收低0.4%，报51,363.37点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，受南非央行将继续升息的预期支撑

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印度股市：连续第二日触及纪录高位，受绩优股上涨提振。塔塔汽车 受机构投资者买盘提振上涨，布兰特原油在14个月低点徘徊，也提振石油零售商类股上涨。NSE指数 最多上涨0.56%，至7,918.55，指标BSE指数 一度上涨0.53%至26,530.67，均超过此前在8月18日创下的纪录高点。NSE指数收涨0.3%，报7,897.50点；指标BSE指数收涨0.11%，报26,420.67点。

印度汇市：小幅走高，受美元集中流入推动。印度卢比兑美元 收报60.6750/6850，上周四收报60.76/77。印度汇市自上周五开始因假期连续四日休市。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.65%，报1,251.690点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.71%，报679.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.35%，报36.1850卢布；卢布兑欧元 跌0.06%，至48.1910卢布。(完)

(整理 李春喜; 审校 白云)
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