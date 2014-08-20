版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:14 BJT

更新版 1-日本数据：出口在三个月来首次增长，为经济增长带来希望

财务省周三数据显示，7月对亚洲出口较上年同期增加3.4%。对亚洲出口占日本总出口的半数以上。

7月对中国出口同比成长2.6%，对美国出口则增2.1%。

日本7月进口同比增长2.3%，因能源进口增加；分析师预估中值为下滑1.7%。日本7月贸易逆差为9,640亿日圆(合94亿美元)。

日本4-6月经济环比年率为下滑6.8%，创下2011年3月地震以来的最大萎缩幅度，令人担心在4月消费税上调后，消费支出趋弱的程度比预期严重。

第二季出口亦下滑，显示内外需均疲软。

分析师预计7-9月日本国内生产总值(GDP)环比年率料为增长4%左右 ；许多决策官员称，出口需更为强劲，才能确保经济仍走在正轨上。

然而日本央行警告，工厂将生产移师海外，尤其是汽车制造，意味日本出口的加速可能无法尽如人意。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 李春喜/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐