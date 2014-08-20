《全球重要经济事件一览表》--8月20日-8月27日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月20日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议记录。(1800)
萨尔茨堡--纽约联储官员Joyce Hansen在萨尔茨堡国际论坛讲话。
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会(House of Representatives Standing Committee on Economics)作证。(2330)
雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。
8月21日(四)
美国杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议。(至8月23日)
8月22日(五)
美国杰克森霍尔--美联储主席叶伦在美联储杰克森霍尔年度会议中发表演说。
美国杰克森霍尔--欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔年度会议上发表题为“重新评估就业市场动态”的演讲。(1830)
8月23日(六)
美国杰克森霍尔--美联储杰克森霍尔年度会议。英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦巴西央行总裁托比尼将参加“就业市场及货币政策”的小组讨论。
8月24日(日)
美国波士顿--美联储前主席贝南克在美国连锁药店协会(NACDS)举办的Total Store Expo上发表讲话。
8月25日(一)
加拿大金思顿--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为“开放世界中的政策挑战”。
8月26日(二)
维也纳--Alpbach经济论坛。演讲嘉宾有：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。
8月27日(三)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申