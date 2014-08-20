中国黄金：上海国际黄金交易中心初定9月26日启动在自贸区的交易

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 中国上海证券报周三引述一位官员称，上海国际黄金交易中心初定于9月26日启动在上海自贸区的黄金交易。这意味着，在自贸区挂牌一周年之际，黄金国际板将正式推出。
报导并援引这位上海自贸区管委会的官员指出，黄金交易国际板将以人民币计价并准备命名为“上海金”。
根据工商注册资料显示，上海国际黄金交易中心主要业务是组织安排黄金、白银、铂金、钯金等贵金属产品和相关衍生品交易，并提供相应的中介服务。
报导并称，黄金将是交易中心首批推出的产品。“从理论上来看，目前推出白银、铂金、钯金等贵金属的交易也没有问题。”上述官员称。
根据相关制度安排，上海黄金交易所将接入央行上海总部系统，并依托自贸区自由贸易账户体系为国际投资者参与黄金交易提供便利。
目前，上海黄金交易所分别与工商银行 、建设银行 、中国银行 上海分行，浦发银行 上海分行等四家银行签订了《结算银行合作协议》，符合条件的境外和自贸试验区内客户，可在签约银行分账核算单元内开设自由贸易账户，参与黄金交易。
全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德今年“两会”期限曾透露，上海国际黄金交易中心（俗称黄金国际板）有望在今年下半年正式推出。
据中国黄金协会最新统计数据显示，2013年中国黄金消费量首次突破1,000吨，达到1,176.40吨，同比增长41.36%。与此同时，2013年中国黄金产量达到428.163吨，同比增长6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。（完） (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申