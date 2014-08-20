《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--经济部有意在南星计画区、迁村后的大林蒲、高雄港区等基地，筹设约300-400公顷的石化专区，让仁武、大社石化厂迁入。对此，石化公会表示石化专区土地要够大，只有400公顷还不够，应该要1,000公顷土地较适合。此外，旧厂拆除、搬运费用约为新厂建置70%，既有业者能否负担，在效益安排上也值得商榷。
--两岸服贸立法程序卡关，经济部长杜紫军昨指出，目前金管会正在评估金融业与服贸脱钩处理可行性。另杜紫军也证实，本月下旬登场的第九次货贸谈判，协商地点拟从台湾改至大陆举行。
--不动产价跌量缩趋势确定，金管会紧急通知银行、保险等业者，升高对不动产相关投资及授信的风险控管；据了解，金管会场外监控指标已对不动产〞亮红灯〞，金管会主委曾铭宗已要求银行局、保险局、证期局等通知金融机构，注意不动产跌价风险。
--台湾经济发展的核心问题，工商企业界直指〞政治〞与〞立法院〞，工商协进会理事长林伯丰昨日甚至再次呼吁总统马英九要重用立法院长王金平，如此攸关经济发展的法案才能在立法院审议顺畅，服贸等重要法案才有机会立法通过，也才能进一步推动经济政策。
*经济日报：
--金管会研议银行联手打亚洲盃，金融总会最新公布的年度金融建言白皮书昨日出炉，建议政府应强力主导发起公股银行整并，银行达成一定规模后，再于其他海外市场申请上市，增加曝光率及能见度。
--金管会接管国宝、幸福人寿满一周，国宝人寿前董事长叶佳瑛昨日委托律师向高等行政法院声请停止接管行政处分的执行，这也是史上头一遭有寿险公司被接管而提出停止接管声请者。
--金融亚洲盃即将开打，金管会订出海外获利占比逾三成的门槛，受此影响，多家业者均将此列为短期突破的主要目标。公股银行之后，民营业者也透过开发国际联贷业务，提升海外获利比重至三成以上，远东银 昨日宣布已成功达阵。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申