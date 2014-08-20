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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 08:45 BJT

国际油市：美国原油期货涨向95美元，受库存减少和加沙冲突影响

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布一周石油库存报告。

加沙地带(加萨走廊)的停火周二破裂，巴勒斯坦武装向以色列发射数十枚火箭弹，以色列则发动空袭。医疗官员说加沙有三人丧生，其中包括一名妇女和一名女童。

据业内消息人士和官员称，伊拉克库尔德族的独立油管运力本月底前将增加近一倍至每日至少20万桶，这将帮助库尔德自治区提高石油出口和收入。

石油输出国组织(OPEC)代表称，对于布兰特油价跌向每桶100美元，OPEC并不感到担心。产油国能接受目前的油价水平，而且未来几周将出现的季节性需求预计将支撑油市。(完)

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(编译 白云; 审校 龚芳/张若琪)
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