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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

**上海证券报**

--7月以来至少有10家公司对再融资发布补充公告，对参与认购的三年期资管产品是否存在结构性设计、最终出资来源等做出说明。有券商人士表示，此举旨在控制通道业务的资金风险，杜绝“蒙面”定增的暗箱操作。

--上海自贸区管委会一位官员表示，上海国际黄金交易中心初定于9月26日启动在上海自贸区的黄金交易。

--百视通 拟以9,588万美元收购移动广告商艾德思奇51%股权，收购完成后，公司将全面打通公司全媒体广告与数字营销战略的布局。

--多省市下调上网电价，调整幅度从0.45分/千瓦时至2.7分/千瓦时，燃煤机组平均下调幅度为0.93分/千瓦时。

**第一财经日报**

--中航工业与湖北荆门市签约，合作建设国内首个通用航空综合体，整个项目的滚动投资将达100亿元人民币。

--互联网领域招聘企业拉勾网获得启明创投、贝塔斯曼共2,500万美元B轮融资。

**东方早报**

--上海报业集团、元禾母基金和华映资本共同发起的八二五新媒体产业基金昨正式成立，设立规模为12亿元。该基金同时宣布成为微信第三方服务商微盟、智能云POS机慧银信息以及财经类培训机构东方华尔的战略股东。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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