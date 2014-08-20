《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--7月以来至少有10家公司对再融资发布补充公告，对参与认购的三年期资管产品是否存在结构性设计、最终出资来源等做出说明。有券商人士表示，此举旨在控制通道业务的资金风险，杜绝“蒙面”定增的暗箱操作。
--上海自贸区管委会一位官员表示，上海国际黄金交易中心初定于9月26日启动在上海自贸区的黄金交易。
--百视通 拟以9,588万美元收购移动广告商艾德思奇51%股权，收购完成后，公司将全面打通公司全媒体广告与数字营销战略的布局。
--多省市下调上网电价，调整幅度从0.45分/千瓦时至2.7分/千瓦时，燃煤机组平均下调幅度为0.93分/千瓦时。
**第一财经日报**
--中航工业与湖北荆门市签约，合作建设国内首个通用航空综合体，整个项目的滚动投资将达100亿元人民币。
--互联网领域招聘企业拉勾网获得启明创投、贝塔斯曼共2,500万美元B轮融资。
**东方早报**
--上海报业集团、元禾母基金和华映资本共同发起的八二五新媒体产业基金昨正式成立，设立规模为12亿元。该基金同时宣布成为微信第三方服务商微盟、智能云POS机慧银信息以及财经类培训机构东方华尔的战略股东。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申