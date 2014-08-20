《新兴市场重要经济事件预告》--8月20日-8月27日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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8月20日(三)
科伦坡--斯里兰卡央行总裁Ajith Nivard Cabraal会晤外国记者协会代表。
孟买--印度央行副总裁S.S. Mundra和Rama Subramaniam Gandhi在孟买的银行业活动上讲话。
曼谷--泰国央行公布8月议息会议记录。
温特和克--纳米比亚央行举行货币政策委员会会议(1000)。
8月21日(四)
暂无重要经济事件预告。
8月22日(五)
暂无重要经济事件预告。
8月23日(六)
杰克森霍尔--英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦及巴西央行总裁Alexandre Antonio Tombini，参加杰克森霍尔年会有关劳动市场和货币政策的小组讨论。
8月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议(1000)。
8月26日(二)
维也纳--维也纳阿尔巴哈(Alpbach)经济大会(至8月29日)，发言者包括：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁和欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
8月27日(三)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程 CN/DIARYCN
香港重要政经日程 HK/DIARYCN (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申