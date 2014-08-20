《路透晚报》--8月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：1-7月国企利润同比增9.2%，钢铁、建材等增幅较大--财政部

中国财政部周三称，1-7月，国有企业累计实现利润总额14,303.8亿元人民币，同比增长9.2%，该增幅高于1-6月的8.9%。

--中国经济：小微企业融资贵的根本在融资难，应发展“草根”金融--专家

长期以来，中国数量众多的小微企业处境似乎有点儿不尴不尬，急需用钱却又没能力拿到钱一直是小微企业主心头挥散不去的阴霾。山东金融工作办公室主任李永健认为，应该发展“草根”金融，建议把小贷公司等“草根”金融纳入完整金融体系，消除歧视，享受相应税收等政策优惠。

--投行报告：中国房地产下滑对经济拖累或在四季度和明年进一步显现--瑞银

中国的房地产建设活动经历了年初大幅下滑之后，随着近期政策不断放松，近两个月出现改善迹象。不过国际投行瑞银认为，本轮房地产下滑背后是结构性拐点，房地产对经济增长的拖累或将在四季度和2015年进一步显现。

--台湾数据：7月外销订单未如预期，第四季展望堪虑

台湾经济部周三公布，7月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的成长7.3%。

--台湾数据：第二季经常帐顺差164.7亿美元，国际收支顺差43.9亿美元--央行

台湾央行周三公布，第二季经常帐顺差164.7亿美元，国际收支顺差43.9亿美元。上季经常帐顺差修正后为154.5亿。

【金融】

--中国保险：个人税收递延型养老保险试点有望提前启动--保监会副主席

为应对未富先老的现实，中国保险监督管理委员会副主席王祖继周三表示，保监会将争取创造好的条件，在条件允许的情况下，提前启动个人税收递延型商业养老保险的试点。

--中港股业绩：中行上半年净利增11%符预期，下半年信贷资产压力较大

按市值计中国第四大银行--中国银行上半年净利润同比增长11%，符合市场预期；不良贷款率则攀升。中行高层称，下半年该行信贷资产面临很大压力，要特别加强对房地产、地方政府融资平台和过剩产能行业的信贷资产质量管理。

--香港金融：金管局称渣打纽约事件不反映香港系统及管控措施存有缺失

香港金融管理局（HKMA）发言人称，香港在打击洗钱及恐怖份子资金筹集制度与其他主要的金融中心一样有很高的标准，是次渣打美国纽约分行事件并不反映渣打香港在反洗钱的系统及管控措施上有缺失，而事件波及渣打香港数百名小型企业客户。

--两岸金融：台湾银行与中国银行签订联合授信业务合作协议

台湾资产第二大金控、也是百分之百公营的台湾金控旗下--台湾银行周二表示，已与中国银行签署〞两岸联合授信(银团贷款)业务合作协议〞，未来双方在亚太区的联贷市场将更紧密合作。

【固定收益】

--新债招标：中国10年续发国债收益率符预期，二级偏弱致需求中性

中国财政部周三跨市场招标续发的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率符合预期。交易人士指出，近期二级走势偏弱，机构心态略谨慎，不过该期债有基本承销额考核对需求构成托底，整体招标结果属中性。

--新债招标：中国七年期铁道债利率5.18%，投标倍数1.75倍--业内人士

业内人士周三透露，中国铁路总公司今日招标发行的150亿元人民币七年期铁道债(企业债)，中标利率为5.18%，投标倍数1.75倍。

--中国债市：信用债估值几无变动，波幅不超1个BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值整体持稳，仅三年、五年等期限个别评级品种微幅变动，且波幅均不超过1个基点(bp)。

--中国货币市场：资金紧势趋缓，近期还将面临新一波IPO及月末因素考验

中国银行间资金市场周三盘初偏紧，但临近中午后大行资金供给增多，市场流动性趋缓，主要回购利率中，隔夜和七天期依旧有低开“指导价”的指引，加权价波动幅度相对有限，而跨月的14天品种则大涨。

--中国债市动态：10年国债影响有限现券续走疲，IPO集中将至资金预期难乐观

中国银行间市场周三早盘现券延续疲态。交易员表示，因当前宏观经济消息面暂处平静，而资金面趋紧势头并未大幅缓解，叠加新股IPO集中将至因素干扰，令市场对流动性预期疑虑再起，债市收益率延续昨日上行态势。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘走弱，大行购汇中止五连升之势

中国人民币兑美元即期周三早盘走弱，中止此前连续五日升势，与中间价走弱方向一致。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但市场认为这些购汇是客盘力量，未体现央行大肆入场干预的迹象。

--中国外汇：新规实施逾两月来未发生跨境担保履约异常增长--官员

针对自6月起实施的跨境担保外汇管理规定，中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，从业务量增长情况看，跨境担保业务总体运行平稳，纳入登记管理的内保外贷和外保内贷两类跨境担保业务中，内保外贷的担保余额增长相对较快，没有发生跨境担保履约异常增长情况。

--人民币汇率：7月实际有效汇率环比升值0.57%，回升势头加快--BIS

人民币实际有效汇率指数7月环比回升0.57%，较上月明显提速。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数升至114.74。

【证券/行业】

--《市场热谈》中石化混合所有制改革，一场中外资本竞逐的豪门盛宴？

亚洲最大炼油商--中国石化出售销售业务板块部分股权，开大型央企混合所有制改革之先河。随着该项目一轮轮竞标的推进，这一块中国深化国企改革的试验田，正在上演中外资本大鳄竞逐的豪门盛宴。

--中国新股：11家新股月底集中申购，料加剧月末资金紧张局面

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束连三日涨势，获利回吐压力加大

中国股市沪综指周三小幅收跌，结束此前连续三日涨势，分析师指出，近期市场整体表现依然活跃，但板块轮动节奏较快，领涨股票与前期出现明显差别，表明市场的驱动因素正在发生变化，大盘在刷新逾八个月盘中高点后获利回吐压力亦加大。

--汽车产业：中国对12家日企罚款12亿元，因垄断汽车零部件和轴承价格

中国国家发展和改革委员会周三称，对12家日本汽车零部件和轴承企业罚款12.35亿元人民币，因其在两个案件中多次达成并实施价格垄断协议，违法行为持续时间超过10年。

--《综述》中国本土体育品牌踏上复苏之路，库存去化仍是关键

随着在香港上市的中国本地体育品牌2014年中期业绩陆续揭榜，低迷多时的中国体育用品行业似乎见到谷底回升的曙光，并带动相关个股股价走升，不过未来库存去化仍将是关键。

--中港个股：中国平安将加大海外投资比例，关注公用事业类等项目--高层

以市值计中国第二大保险商--中国平安保险（集团）股份有限公司高层周三表示，未来将逐步加大海外投资比例，重点关注现金流不错的公用事业类和基建类项目。

--中国黄金：上海国际黄金交易中心初定9月26日启动在自贸区的交易

中国上海证券报周三引述一位官员称，上海国际黄金交易中心初定于9月26日启动在上海自贸区的黄金交易。这意味着，在自贸区挂牌一周年之际，黄金国际板将正式推出。

--《焦点》亨氏召回事件重燃中国婴幼儿食品安全疑虑

美国亨氏（H.J.Heinz）周二称将加强对原料供应商的管控，之前因浙江食品安全监管部门发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标，亨氏在中国召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。(完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)