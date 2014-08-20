全球金市：金价在1,300美元下方挣扎，因美国经济数据提振股市

投资者聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月政策会议的记录，欲从中研判美联储政策前景。美联储主席叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行年会上发表演说，市场也将关注其谈话中有关何时升息的线索。

地缘政局紧绷持续支撑金价，使其即使下跌也幅度有限。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二持金量增加1.5%至799.19吨。

乌克兰顿涅茨克市中心周二发生枪战，市民争相躲避。亲俄叛军节节败退，乌政府军攻进其心脏地带。

加沙地带(加萨走廊)的停火周二破裂，巴勒斯坦武装向以色列发射数十枚火箭弹，以色列则发动空袭。

据知情人士，中国新批准三家银行进口黄金，其中包括一家外资银行。中国当前正在开足马力来争夺黄金的定价权。 (完)

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