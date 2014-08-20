更新版1-美国个股：花旗集团考虑出售日本零售业务--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增细节)
路透东京8月20日 - 一位知情消息人士周三称，花旗集团 正在考虑出售日本的零售业务部门，并已经与约10家银行就此进行过接洽，因花旗日本零售业务好转的希望不大。
目前日本银行业受到贷款需求疲软和息差下降的冲击。尽管近期贷款有所回升，但存款仍比贷款多出许多，因企业和家庭对支出依然保持谨慎。
花旗在日本开展业务已有100余年，消息人士称，该行现在决定退出不赚钱的零售业务，是其削减成本的措施之一。该消息人士未被授权公开谈论此事。
消息人士称，花旗正在准备出售花旗银行日本分行的零售业务，花旗日本分行有33家分支，存款额约为3.6万亿日圆(350亿美元)。花旗已与约10家金融机构进行过接洽，包括日本最大的三家银行和地区银行。
消息人士表示，花旗银行将保留日本的企业部门、投资银行和交易业务。
花旗集团发言人拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申