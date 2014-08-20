香港个股：金管局称渣打香港打击洗钱管控待改善，但非重大监管关注

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月20日 - 香港金融管理局周三称，一直密切监察渣打 旗下渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施，虽然发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注。
渣打稍早宣布，已就渣打纽约分行反洗钱交易监测系统的不足之处，与纽约州金融局达成最终和解方案，包括支付3亿美元民事罚款、对纽约分行之交易监测系统作出改进、将金融局委任的独立合规监察员任期延长两年、制定临时修正措施，当中包括要求渣打纽约须在该系统完全修正前，暂时终止为渣打香港的部分小型企业客户提供美元结算服务。
金管局今早发出的回应称，相信对渣打香港施加此等限制，可能是基于渣打香港占集团最大的市场份额，并是透过渣打纽约清算商业美元交易的最大源头，而当中涉及不少小型企业客户的交易。
”金管局一直密切监察渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。虽然我们发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注。＂金管局称。
该局表示，已敦促渣打香港积极配合渣打纽约，向其提供相关协助，并要求渣打香港妥善处理受影响客户，尽量减低对他们日常运作造成的干扰。
金管局并指出，香港作为财务特别行动组织的成员之一，拥有严谨并符合国际标准的打击洗钱及恐怖份子资金筹集制度。当银行进行涉及境外的跨境商业交易时，应由银行和当地的监管机构去确保该银行充分遵守当地反洗钱的法律和规则。虽然如此，金管局会提醒经营国际业务的银行须注意该等要求的范畴、重点和可能对其业务构成的影响。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申