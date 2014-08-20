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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:58 BJT

香港个股：金管局称渣打香港打击洗钱管控待改善，但非重大监管关注

路透香港8月20日 - 香港金融管理局周三称，一直密切监察渣打 旗下渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施，虽然发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注。

渣打稍早宣布，已就渣打纽约分行反洗钱交易监测系统的不足之处，与纽约州金融局达成最终和解方案，包括支付3亿美元民事罚款、对纽约分行之交易监测系统作出改进、将金融局委任的独立合规监察员任期延长两年、制定临时修正措施，当中包括要求渣打纽约须在该系统完全修正前，暂时终止为渣打香港的部分小型企业客户提供美元结算服务。

金管局今早发出的回应称，相信对渣打香港施加此等限制，可能是基于渣打香港占集团最大的市场份额，并是透过渣打纽约清算商业美元交易的最大源头，而当中涉及不少小型企业客户的交易。

”金管局一直密切监察渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。虽然我们发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注。＂金管局称。

该局表示，已敦促渣打香港积极配合渣打纽约，向其提供相关协助，并要求渣打香港妥善处理受影响客户，尽量减低对他们日常运作造成的干扰。

金管局并指出，香港作为财务特别行动组织的成员之一，拥有严谨并符合国际标准的打击洗钱及恐怖份子资金筹集制度。当银行进行涉及境外的跨境商业交易时，应由银行和当地的监管机构去确保该银行充分遵守当地反洗钱的法律和规则。虽然如此，金管局会提醒经营国际业务的银行须注意该等要求的范畴、重点和可能对其业务构成的影响。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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