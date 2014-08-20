新闻稿：澳洲央行总裁国会证词摘要

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
与此同时，非矿业活动增长一直在增加。住宅投资的复苏正有相当进行，这个领域的支出在3月止的季度较上年同期成长了8%。非矿业企业投资的前行指标显示未来一年料有温和进展，尽管目前为止这方面的投资意向仍有些犹豫。
消费支出年中虽然呈现疲软，但预期可望随收入增长而增加，抑或更快一些，因家庭净资产有所上升。但家庭似乎不太可能回复到十年前那样的行为模式--当时家庭资产负债表迅速扩张，存下的收入远少得多，而消费增长远高于收入增长。公共支出则预计仍将相当受到抑制。
经济整体增长率是这些各式各样力量的加总，且影响的因素还不只局限于矿业或对澳洲。目前，鉴于矿业荣景的规模，过去几年来全球相对价格变化的程度，以及全球经济和金融环境的罕见状况，使得预测可能较靠不住。
有鉴于此，我认为未来一年实质国内生产总值(GDP)增长率大约在2-3%：接近趋势，但短期内或许稍低于趋势。后续有理由相信增长可能多少会加速，并稍高于趋势。这样的展望意味，还需一段时间才能看到失业率持续下降。
在油价、汇率等正常假设的前提下，通胀应能符合2-3%的目标。去年汇率贬值可能继续对抬高可贸易项目价格发挥一段作用。但鉴于劳工成本仅缓慢上升，国内通胀可望依然受控。(完) (编译 王丽鑫/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/张荻/徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申