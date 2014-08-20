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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:12 BJT

新闻稿：澳洲央行总裁国会证词摘要

与此同时，非矿业活动增长一直在增加。住宅投资的复苏正有相当进行，这个领域的支出在3月止的季度较上年同期成长了8%。非矿业企业投资的前行指标显示未来一年料有温和进展，尽管目前为止这方面的投资意向仍有些犹豫。

消费支出年中虽然呈现疲软，但预期可望随收入增长而增加，抑或更快一些，因家庭净资产有所上升。但家庭似乎不太可能回复到十年前那样的行为模式--当时家庭资产负债表迅速扩张，存下的收入远少得多，而消费增长远高于收入增长。公共支出则预计仍将相当受到抑制。

经济整体增长率是这些各式各样力量的加总，且影响的因素还不只局限于矿业或对澳洲。目前，鉴于矿业荣景的规模，过去几年来全球相对价格变化的程度，以及全球经济和金融环境的罕见状况，使得预测可能较靠不住。

有鉴于此，我认为未来一年实质国内生产总值(GDP)增长率大约在2-3%：接近趋势，但短期内或许稍低于趋势。后续有理由相信增长可能多少会加速，并稍高于趋势。这样的展望意味，还需一段时间才能看到失业率持续下降。

在油价、汇率等正常假设的前提下，通胀应能符合2-3%的目标。去年汇率贬值可能继续对抬高可贸易项目价格发挥一段作用。但鉴于劳工成本仅缓慢上升，国内通胀可望依然受控。(完) (编译 王丽鑫/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/张荻/徐文焰)
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