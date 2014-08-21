专栏节选 :金融循环四部曲--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 这阵子要吓股民最好的方法，就是「联准会快要升息了！」多数市场专家假定，带动股市持续攀高的动能来自宽松的货币政策，因此，一旦宽松政策画上句点，也是多头市场曲终人散的时候。

这样的推测有可能是真的，问题在于时间点。升息意味着注入全球经济的新流动性将减少，流入股市的资金也会减少，甚至会让固定收益产品比股市更有吸引力。

不过，升息初期会有两个发展。首先是，过去利率一直处于低档，慢点投资不会有什么大碍，企业会延后他们的投资计画，一旦升息，将逼迫他们得即刻进行投资。因此，对于即将升息的预期，会成为刺激经济的一项重要因素，足以带动企业获利，并让股价看起来便宜。

其次，先前流入债券和其他固定收益产品的资金，会获利了结出场，以免伤及本金。虽然央行采取紧缩政策可能会对整体流动性产生负面影响，但是流向股市的资金有可能会突然增加。

事实上，自○八年那波多头结束开始，金融市场就进入了一个典型的循环。随着投资人卖出持股和央行降息，股价下挫、信用价格上扬。当经济因降息而趋于稳定时，股价已崩跌并落底，此时，金融市场就进入第二阶段。

藉着降息和宽松货币来刺激经济，是一个冗长的过程，此期间，股市和信用市场会双双走扬。

当利率跌无可跌，央行也开始讨论或结束宽松政策时，金融市场就进入第三阶段。正如前面所提，这可能会成为激励股市的因素，此阶段，信用市场下跌、股市上涨，一如近期市场的表现，利率明显处于上升趋势（即价格下跌）。一旦流动性萎缩到一个程度，导致股市和信用市场双双下跌，也就进入第四个阶段，也是整个循环的结束。所幸，每个阶段都要经过多年的发展过程，因此股市或许还有一段好光景。

投资人常犯的错误，是假设股市会在短短时间里，把我们认为一周、一个月，甚至一年后才发生的事反映完毕。当我们对手机花了八秒才打开YouTube影片而感到不耐时，很难想像地球上的其他地方，对「速度」这件事，并没有抱着相同的预期。同样地，市场的趋势有时候得花上好多年才能成形。

金融市场第三阶段循环的另一个特色，是倾向经历较大幅度的重挫。如果我们因过去几年进三退一的涨势而失去戒心，那么面对这种情况，确实会令人担心。股市这阵子莫名的大幅起落，已透露了一些警讯，我们最好快点去习惯它。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。