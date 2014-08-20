《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报
--受南洋商业中国不良贷款率上升所影响，中银香港 内地业务的减值贷款比率增加0.97个百分点至1.58%，拖累整体减值贷款上升0.03个百分点至0.31%。但该行副董事长兼总裁和广北表示，整体不良率仍属健康水平，目前风险可控，但派息比率短期回升无望。
* 苹果日报
-- 平安保险 中期业绩胜预期，赚213.62亿元人民币，按年增19.27%，寿险新业务价值（NBV）更录得16.7%增幅。银行业务首次超越人寿保险业务，成为平保最大的主要盈利来源。
* 东方日报
--沪港通业界简布会将于下周四，由银行公会、金管局及港交所 联手举行，会上将讲解资金流及人民币市场流动性情况。业界指，市场关注未来会否推新措施增强人民币流动性，多间银行已向金管局提交申请成为人民币回购市场的庄家。
--达芙妮 截至今年6月底止中期纯利按年跌约44.45%至约1.72亿港元，每股盈利为0.105港元，中期息0.035港元。
* 大公报
--受惠船舶贸易代理佣金收入按年增长1.03倍，加上合营企业中远佐敦溢利贡献激增3.74倍，中远国际 上半年纯利按年增长45%至1.9亿港元。副主席张良示，期内航运市场有复苏迹象，惟动力不足，预期下半年整体航运市场表现不错，其中乾散货运输市场会好过上半年。
--中国联通 公布7月移动用户按月增加88.8万至约2.96亿户，包括3G与4G LTE用户在内的移动宽带用户则增加251万户至1.43亿户，增速较6月放慢。本地电话用户亦减少63.1万户至8,544万户；固网宽带用户增加37.8万户至6,780万户。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申