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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:43 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

* 明报

--受南洋商业中国不良贷款率上升所影响，中银香港 内地业务的减值贷款比率增加0.97个百分点至1.58%，拖累整体减值贷款上升0.03个百分点至0.31%。但该行副董事长兼总裁和广北表示，整体不良率仍属健康水平，目前风险可控，但派息比率短期回升无望。

* 苹果日报

-- 平安保险 中期业绩胜预期，赚213.62亿元人民币，按年增19.27%，寿险新业务价值（NBV）更录得16.7%增幅。银行业务首次超越人寿保险业务，成为平保最大的主要盈利来源。

* 东方日报

--沪港通业界简布会将于下周四，由银行公会、金管局及港交所 联手举行，会上将讲解资金流及人民币市场流动性情况。业界指，市场关注未来会否推新措施增强人民币流动性，多间银行已向金管局提交申请成为人民币回购市场的庄家。

--达芙妮 截至今年6月底止中期纯利按年跌约44.45%至约1.72亿港元，每股盈利为0.105港元，中期息0.035港元。

* 大公报

--受惠船舶贸易代理佣金收入按年增长1.03倍，加上合营企业中远佐敦溢利贡献激增3.74倍，中远国际 上半年纯利按年增长45%至1.9亿港元。副主席张良示，期内航运市场有复苏迹象，惟动力不足，预期下半年整体航运市场表现不错，其中乾散货运输市场会好过上半年。

--中国联通 公布7月移动用户按月增加88.8万至约2.96亿户，包括3G与4G LTE用户在内的移动宽带用户则增加251万户至1.43亿户，增速较6月放慢。本地电话用户亦减少63.1万户至8,544万户；固网宽带用户增加37.8万户至6,780万户。（完）

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