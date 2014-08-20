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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 09:31 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，受美国农作物实地考察结果影响

美国农业部周一公布，美国大豆优良率为71%，高于前周的70%。

实地考察提供的数据显示，Pro Farmer中西部作物巡查团周二预期，印第安纳州玉米单产将为每英亩185.03蒲式耳，高于去年巡查时的平均单产167.36蒲式耳，且高于三年均值141.24蒲式耳。

巡查人士发现，印第安纳波利斯西北的玉米和大豆周二显示出单产强劲的潜力，本周的降雨可能将提高上述两种作物本已较高的产量预估。

巡查团周一预期，南达科塔州玉米单产将为每英亩152.71蒲式耳，低于去年巡查时预计的161.75蒲式耳，但高于三年均值每英亩125.70蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 559.75 1.25 +0.22% +3.18% 539.80 55

CBOT玉米 371.50 -0.75 -0.20% +0.00% 373.97 47

CBOT大豆 1054.50 1.75 +0.17% -0.31% 1075.36 28

CBOT稻米 $12.93 -$0.03 -0.23% +1.45% $13.09 56

美国原油 $94.85 $0.37 +0.39% -1.62% $99.56 34

汇率

欧元/美元 $1.332 $0.000 +0.01% -0.31%

美元/澳元 0.930 0.000 -0.02% -0.21%(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/于春红; 审校 白云/李婷仪)
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