芝加哥期市：玉米期货下跌，受美国农作物实地考察结果影响

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美国农业部周一公布，美国大豆优良率为71%，高于前周的70%。
实地考察提供的数据显示，Pro Farmer中西部作物巡查团周二预期，印第安纳州玉米单产将为每英亩185.03蒲式耳，高于去年巡查时的平均单产167.36蒲式耳，且高于三年均值141.24蒲式耳。
巡查人士发现，印第安纳波利斯西北的玉米和大豆周二显示出单产强劲的潜力，本周的降雨可能将提高上述两种作物本已较高的产量预估。
巡查团周一预期，南达科塔州玉米单产将为每英亩152.71蒲式耳，低于去年巡查时预计的161.75蒲式耳，但高于三年均值每英亩125.70蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 559.75 1.25 +0.22% +3.18% 539.80 55
CBOT玉米 371.50 -0.75 -0.20% +0.00% 373.97 47
CBOT大豆 1054.50 1.75 +0.17% -0.31% 1075.36 28
CBOT稻米 $12.93 -$0.03 -0.23% +1.45% $13.09 56
美国原油 $94.85 $0.37 +0.39% -1.62% $99.56 34
汇率
欧元/美元 $1.332 $0.000 +0.01% -0.31%
美元/澳元 0.930 0.000 -0.02% -0.21%(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/于春红; 审校 白云/李婷仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申