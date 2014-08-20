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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:34 BJT

金属期市：沪铜跌向重要技术支撑位，若失守或有一波跌势

政府智库一名研究员表示，中国应在明年之前“适度”下调银行贷款利率和存准要求，通过进一步放松货币政策刺激经济增长。

日本财务省周三公布的数据显示，7月出口较上年同期增长3.9%，为三个月来首次增长，表明外部需求有所回暖，有望抵消消费者支出下滑给经济造成的不利影响。

全球最大矿业企业必和必拓 宣布计划分拆估价160亿美元的业务，其中多数业务是在2001年并购过程中收购的。此举旨在将重点放在最赢利的业务活动上。

台湾工研院周二表示，行业组织预期的锡供应不足不大可能实现，之前同时出现产量增长与主要电子领域需求疲弱的状况。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王颖；审校 李春喜/徐文焰)
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