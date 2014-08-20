中国外汇：新规实施逾两月来未发生跨境担保履约异常增长--官员

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 针对自6月起实施的跨境担保外汇管理规定，中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，从业务量增长情况看，跨境担保业务总体运行平稳，纳入登记管理的内保外贷和外保内贷两类跨境担保业务中，内保外贷的担保余额增长相对较快，没有发生跨境担保履约异常增长情况。
郭松接受中国金融时报采访时称，下一步，外汇局将推进投融资便利化，加强跨境担保统计数据监测，加强非现场核查与风险管理，为下一步深化外汇管理体制改革、加快推进人民币资本项目可兑换奠定基础。
而针对当前中国外汇收支总体上仍面临净流入压力，此次改革对不同类型的跨境担保采取了有所区别的制度安排：对于内保外贷（担保履约后形成对外债权），取消了繁杂的管理手续；对于可能引发资金流入的外保内贷（担保履约后形成外债），仍坚持进行适度的规范和限制。
报导并援引郭松的话称，跨境担保外汇新规大幅放松跨境担保外汇管理，有助于解决境内企业融资难、融资贵等实际问题，推动资本项目的总体可兑换进程。
中国外管局网站5月末发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。 (完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申