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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:33 BJT

中国外汇：新规实施逾两月来未发生跨境担保履约异常增长--官员

路透北京8月20日 - 针对自6月起实施的跨境担保外汇管理规定，中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，从业务量增长情况看，跨境担保业务总体运行平稳，纳入登记管理的内保外贷和外保内贷两类跨境担保业务中，内保外贷的担保余额增长相对较快，没有发生跨境担保履约异常增长情况。

郭松接受中国金融时报采访时称，下一步，外汇局将推进投融资便利化，加强跨境担保统计数据监测，加强非现场核查与风险管理，为下一步深化外汇管理体制改革、加快推进人民币资本项目可兑换奠定基础。

而针对当前中国外汇收支总体上仍面临净流入压力，此次改革对不同类型的跨境担保采取了有所区别的制度安排：对于内保外贷（担保履约后形成对外债权），取消了繁杂的管理手续；对于可能引发资金流入的外保内贷（担保履约后形成外债），仍坚持进行适度的规范和限制。

报导并援引郭松的话称，跨境担保外汇新规大幅放松跨境担保外汇管理，有助于解决境内企业融资难、融资贵等实际问题，推动资本项目的总体可兑换进程。

中国外管局网站5月末发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。 (完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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