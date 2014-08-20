中国新股：11家新股月底集中申购，料加剧月末资金紧张局面

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月20日 - 在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
节能风电、重庆燃气等五家企业计划登陆上海证交所，好利来登陆深市中小板，天和防务、腾信股份等五家企业拟在深圳创业板发行股票。其中有八家企业确定其网上申购日为 周四（28日），两家公司在下周五（29日），仅有一家公司在9月1日，而这些公司的网下缴款日与网上申购日为同一天，解冻期均在9月初。
（具体发行日期可参看中国已公布新股发行上市日程表 ）
这意味着第三批新股几乎所有的新股申购款冻结期都跨越8月底这个资金敏感时刻。按惯例，因银行月末考核机制，每到月底，资金面都会较平时略紧一些。
路透统计数据显示，7月23日起的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币，超过了6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模峰值。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申