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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 11:37 BJT

《分析》欧洲央行为自身计划所困，陷入政策两难

**美联储因素**

美国的政策发展实际上可能对欧洲央行有利。在欧洲央行考虑放宽政策之际，美联储已开始抑制其扩张性政策并准备升息，或许会在2015年中期升息。

近期路透对74位分析师的调查显示，美联储在明年第二季前不太可能升息，最有可能在6月升息。利率期货反映，首次升息时间点落在明年第三季。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker表示，“欧洲央行将欢天喜地。”他指的是这类举措将伴随着美元可能走强。

“这也将意味着欧元贬值，而这正是欧洲央行想要的。这将减轻压力，因为欧洲央行进一步行动的必要性降低，”他表示。其并称，出口，特别是二线国家的出口，将变得更有竞争力。

在这样的情况下，欧洲央行一段时间维持利率在当前水准的承诺，也使得情况有所稳定。

由于银行仍不愿放贷并清理其资产负债表，使得流动性难以流向企业和家庭，因此汇率贬值可能要比增加流动性更能刺激经济成长。

欧元自5月进逼1.40关卡以来已贬值逾4%，但对意大利等欧元区二线国家来说，汇价还是太强了。

摩根士丹利认为“合理汇价”是一个国家能维持可持续的贸易收支，且必须是对成长条件不会有长期负面影响的汇价。

Redeker表示，意大利的合理汇价是1.20美元，德国是1.53美元，这可以看出不同经济体的差别有多大。(完) (编译 王丽鑫/李春喜/张若琪/戴素萍 审校 张荻/艾茂林/于春红)
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