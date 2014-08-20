《分析》欧洲央行为自身计划所困，陷入政策两难

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**美联储因素**
美国的政策发展实际上可能对欧洲央行有利。在欧洲央行考虑放宽政策之际，美联储已开始抑制其扩张性政策并准备升息，或许会在2015年中期升息。
近期路透对74位分析师的调查显示，美联储在明年第二季前不太可能升息，最有可能在6月升息。利率期货反映，首次升息时间点落在明年第三季。
摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker表示，“欧洲央行将欢天喜地。”他指的是这类举措将伴随着美元可能走强。
“这也将意味着欧元贬值，而这正是欧洲央行想要的。这将减轻压力，因为欧洲央行进一步行动的必要性降低，”他表示。其并称，出口，特别是二线国家的出口，将变得更有竞争力。
在这样的情况下，欧洲央行一段时间维持利率在当前水准的承诺，也使得情况有所稳定。
由于银行仍不愿放贷并清理其资产负债表，使得流动性难以流向企业和家庭，因此汇率贬值可能要比增加流动性更能刺激经济成长。
欧元自5月进逼1.40关卡以来已贬值逾4%，但对意大利等欧元区二线国家来说，汇价还是太强了。
摩根士丹利认为“合理汇价”是一个国家能维持可持续的贸易收支，且必须是对成长条件不会有长期负面影响的汇价。
Redeker表示，意大利的合理汇价是1.20美元，德国是1.53美元，这可以看出不同经济体的差别有多大。(完) (编译 王丽鑫/李春喜/张若琪/戴素萍 审校 张荻/艾茂林/于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申