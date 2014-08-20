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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 09:55 BJT

《焦点》澳洲央行强调政策有其局限，呼吁企业增加支出以提振经济

澳洲央行本月稍早决议维持指标利率在2.5%不变，利率维持在该水准已有整整一年。

“委员会一直注意要让已然采行的措施有发挥效应的时间，且留意到货币政策在短期间内微调经济结果的限制相当大，”史蒂文斯指出。

“在当前的环境下，这对维持稳定感上也存在些许价值。”

史蒂文斯在被问及是否仍然认为澳元高汇价会在某个时点大跌时，他表示，“我仍旧认为(汇价)在某个时点大跌的风险被低估。”(完)

(编译 徐文焰/戴素萍/龚芳; 审校 于春红)
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