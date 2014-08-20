五矿期货：中国期指持仓创三周低位，多空观望情绪升温

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自8月20日的《期货日报》：
周二大盘探底回升，期指主力合约连续两日收平，总成交量与总持仓都略有下滑。期指成交持仓比为4.34倍，是近一个月来适中偏低水平。期指总持仓已连续6个交易日回落，创三周以来最低水平。其中当月合约持仓减少4796手，连续两个交易日回落。当月合约IF1409基差近两日来也大幅回落，从上周五时的日间均值13个基点连续回落至仅有3个基点的当前水平，暗示多单离场意愿较强烈。总持仓20日增长率水平持续走低，已接近上月交割日附近水平。说明期指增仓动力不足，多空双方观望情绪上升。
根据中金所公布的IF1409和IF1412合约持仓情况，合计前20名席位净空仓减少1012手至2.4万手，与上周四水平相当。多空双方席位持仓继续回落。多空持仓比81.32%，净空仓占持仓比例14.8%，两个比值分别是近期适中偏高和偏低水平。值得注意的是，上周五IF1408交割结束后，减少的22100手持仓并未在IF11409上回补。而前20名席位的多空持仓都比上周四时减少8000余手。空方元气大伤以及多方获利离场，共同促成了当前谨慎观望的氛围。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。