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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:50 BJT

港报社评：各党各派都应顾及温和大多数的意愿--信报8月20日

无论大家对香港律师会会长林新强观感如何，他愿意辞去会长职务以「维持律师会团结」，这个决定值得尊重。不获信任的林新强最终选择退下来平息风波，体现了一定程度的民主精神：少数服从多数。

提出不信任动议的律师会宪制及人权事务委员会委员任建峰也甚具风度，他不但认为林新强有承担，而且表示：「我们不会将事情看作成败问题，今次律师做的，是纯粹想扞衞我们的核心价值，我们也赞同林先生上星期四所说，其实事情没有分谁人输谁人赢。」如果任建峰代表律师会大部分会员意见的话，那是民主精神的另一体现：多数尊重少数。

在任何社会里面，温和派必然是多数派，激进派必然是少数派，可是香港当前的政治形势是激进派骑劫了多数派，莫说没有靠近温和派，连尊重亦谈不上，激进派动辄把温和派标签为软弱不济、蒙昧无知。诚然，激进派有不少粉丝，不过粉丝也不应该「愚忠」，明知是行不通仍然坚持撞墙，却不肯理智地另谋出路。

政改要走上一条阳关道，除了那些不能绕过的原则规条以外，最重要的始终是体现民主精神，服膺大多数，尊重少数派。动员斗大的连场闹剧过后，各党各派是时候冷静下来，充分考虑温和大多数的意愿，谈出一个切实可行的普选方案来，毕竟一拍两散的后果肯定是灾难性。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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