港报社评：各党各派都应顾及温和大多数的意愿--信报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
无论大家对香港律师会会长林新强观感如何，他愿意辞去会长职务以「维持律师会团结」，这个决定值得尊重。不获信任的林新强最终选择退下来平息风波，体现了一定程度的民主精神：少数服从多数。
提出不信任动议的律师会宪制及人权事务委员会委员任建峰也甚具风度，他不但认为林新强有承担，而且表示：「我们不会将事情看作成败问题，今次律师做的，是纯粹想扞衞我们的核心价值，我们也赞同林先生上星期四所说，其实事情没有分谁人输谁人赢。」如果任建峰代表律师会大部分会员意见的话，那是民主精神的另一体现：多数尊重少数。
在任何社会里面，温和派必然是多数派，激进派必然是少数派，可是香港当前的政治形势是激进派骑劫了多数派，莫说没有靠近温和派，连尊重亦谈不上，激进派动辄把温和派标签为软弱不济、蒙昧无知。诚然，激进派有不少粉丝，不过粉丝也不应该「愚忠」，明知是行不通仍然坚持撞墙，却不肯理智地另谋出路。
政改要走上一条阳关道，除了那些不能绕过的原则规条以外，最重要的始终是体现民主精神，服膺大多数，尊重少数派。动员斗大的连场闹剧过后，各党各派是时候冷静下来，充分考虑温和大多数的意愿，谈出一个切实可行的普选方案来，毕竟一拍两散的后果肯定是灾难性。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申