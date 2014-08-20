港报社评：抓房祖名易，重建社会价值难--经济日报8月20日

因主演《那些年，我们一起追的女孩》爆红的台湾男星柯震东，以及国际影星、全国政协委员成龙之子房祖名，日前在北京成龙家中因吸毒被捕，由于两人在两岸有极高知名度，消息遂轰动中港台。 近期中国内地爆出多宗涉及艺人的吸毒案，中央应有意为之。皆因中国内地上月首次以中共中央、国务院的名义，发布加强禁毒工作的意见，将禁毒提升至极高层次，原因之一是中国内地毒品问题日益猖獗，尤其荼毒年轻人，去年75%新吸毒者年龄在35岁以下，中央遂着力打击知名年轻艺人，以警示民众特别是年轻人绝不可碰毒品。 然而，此实说易行难。皆因自改革开放以来，功利主义在中国内地根深柢固，年轻人在学时已被灌输求学就是为升官发财；踏入社会时，则为钱出卖良心，假冒伪劣、黑心食品药品等无所不为。唯利是图、炫耀财富习气难改，中央要重塑社会价值，一直寸步难前。 故中国内地多抓几个涉毒涉黄的明星名人不难，真正困难是在破除歪风后，如何重树社会踏实新风气，否则禁毒扫黄只是流于短暂的走过场运动，过后死灰又复燃，习近平要实现文明、富强中国梦，须跨越此大障碍。