港报社评：抓房祖名易，重建社会价值难--经济日报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
港台影星房祖名和柯震东在北京吸毒被捕，中央显然是要打典型，为禁毒立威。中央近月在全国雷霆禁毒扫黄，除要破除社会歪风，更图重建社会价值、建文明国家，但知易却行难。
因主演《那些年，我们一起追的女孩》爆红的台湾男星柯震东，以及国际影星、全国政协委员成龙之子房祖名，日前在北京成龙家中因吸毒被捕，由于两人在两岸有极高知名度，消息遂轰动中港台。 近期中国内地爆出多宗涉及艺人的吸毒案，中央应有意为之。皆因中国内地上月首次以中共中央、国务院的名义，发布加强禁毒工作的意见，将禁毒提升至极高层次，原因之一是中国内地毒品问题日益猖獗，尤其荼毒年轻人，去年75%新吸毒者年龄在35岁以下，中央遂着力打击知名年轻艺人，以警示民众特别是年轻人绝不可碰毒品。 然而，此实说易行难。皆因自改革开放以来，功利主义在中国内地根深柢固，年轻人在学时已被灌输求学就是为升官发财；踏入社会时，则为钱出卖良心，假冒伪劣、黑心食品药品等无所不为。唯利是图、炫耀财富习气难改，中央要重塑社会价值，一直寸步难前。 故中国内地多抓几个涉毒涉黄的明星名人不难，真正困难是在破除歪风后，如何重树社会踏实新风气，否则禁毒扫黄只是流于短暂的走过场运动，过后死灰又复燃，习近平要实现文明、富强中国梦，须跨越此大障碍。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申