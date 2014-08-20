港报社评：政府资助课程公大狂加学费惹质疑--明报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
香港政府由下学年起，资助5所专上院校的13个学士学位课程，目的为急需及殷切需要人力资源的特定行业培育人才，资助计划对学生和业界会否带来好处，尚待观察，不过，受资助课程的部分院校却先加学费，其中公开大学获资助课程学费加幅高达46%至86%，资助额几乎全部为公大占夺。公大解释将投放更多资源于增聘人手及提升设施等，有没有巧立名目操作，且待实效验证；教育局要解释接纳公大加费的原因，让公衆知道公帑用得其所，真正惠及学生。
公大的解释欠缺足够说服力，因为上学年，公大收6万元学费，就开办护理学课程，下学年则陡增至111,800元，为何要加这么多？难道过去开办的护理学课程质素，根本就有问题？事态涉及课程质素是否达标，公大有必要交代。
教育局已经批准公大就资助课程加学费，然则凭什么判断公大获得的资助，用于改善、加强受资助课程的教学质素，教育局将怎样监察，确保公大获得的公帑用得其所，是公衆关注的问题，教育局须解释准许公大受资助课程不正常地大幅加学费的理由。
近年，不单专上院校争议甚多，自资院也缺乏监管，流弊丛生，成为培育学店的温牀。香港政府应该推动落实4 年前大学教育资助委员会《展望香港高等教育体系》报告的建议，包括透过规划和监管，把私营界别纳入正轨，改善副学位、自资课程衍生的问题。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申