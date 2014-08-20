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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:52 BJT

港报社评：政府资助课程公大狂加学费惹质疑--明报8月20日

香港政府由下学年起，资助5所专上院校的13个学士学位课程，目的为急需及殷切需要人力资源的特定行业培育人才，资助计划对学生和业界会否带来好处，尚待观察，不过，受资助课程的部分院校却先加学费，其中公开大学获资助课程学费加幅高达46%至86%，资助额几乎全部为公大占夺。公大解释将投放更多资源于增聘人手及提升设施等，有没有巧立名目操作，且待实效验证；教育局要解释接纳公大加费的原因，让公衆知道公帑用得其所，真正惠及学生。

公大的解释欠缺足够说服力，因为上学年，公大收6万元学费，就开办护理学课程，下学年则陡增至111,800元，为何要加这么多？难道过去开办的护理学课程质素，根本就有问题？事态涉及课程质素是否达标，公大有必要交代。

教育局已经批准公大就资助课程加学费，然则凭什么判断公大获得的资助，用于改善、加强受资助课程的教学质素，教育局将怎样监察，确保公大获得的公帑用得其所，是公衆关注的问题，教育局须解释准许公大受资助课程不正常地大幅加学费的理由。

近年，不单专上院校争议甚多，自资院也缺乏监管，流弊丛生，成为培育学店的温牀。香港政府应该推动落实4 年前大学教育资助委员会《展望香港高等教育体系》报告的建议，包括透过规划和监管，把私营界别纳入正轨，改善副学位、自资课程衍生的问题。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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