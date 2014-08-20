港报社评：高处不胜寒，投资港股须审慎--星岛日报8月20日

港股近日强势毕呈，昨日虽然一度回跌，但尾市仍能突破25,000大关，创出6年新高。不过，要留意支撑大市的利好因素，如沪港通即将开通，以及中移动被大行唱好等，已炒作多时有点透支了，而且股市升势过急，投资者应提高警觉，审慎行事。

今次港股由5月初的21,700点起步，约2个月时间升破25,000点，升幅已达15%，不过，经过急升后的港股，随时会借一些利淡消息回吐，而且前路确是充满不明朗因素，投资要保持警觉。

首先，美国息率走向是影响市场的关键。美国联储局本周5起会举办一年一度的Jackson Hole年会，这年会受市场高度关注，因以往一些重要的财金政策，在年会上透露端倪。联储局现时逐步缩减买债规模，历时5年的量化宽松料在今年10月正式结束，市场关注美息何时会开始调整，及加息的步伐与力度有多大，虽然市场一般相信，作风温和的联储局主席耶伦，未必急于加息，但若她在会上意外地透露与市场预期不一致的讯息，市场随时借此消息调整。

此外，近来资金持续流入香港，被指是为沪港通部署，但过去3个月，港股已累计急升约3,000点后，这些资金会否持续流入股市值得留意，更不排除会趁现时高位稍作回吐，再伺机低吸。

除了经济及资金状况影响股市之外，政治因素亦可能为港股后市带来不明朗因素。全国人大常委会在下周开会，料会为香港特首普选定出框架，泛民主派早已表明，若中央不作退让，提名门槛过高，他们会随即展开筹备占中行动，为香港带来新的不稳定因素。财政司司长曾俊华早前曾警告，香港经济未如年初时估计的理想，而政治不稳定，更可能引发一场完美的金融经济风暴，为国际大鳄提供机会，后果不堪设想。

因此，在政经因素夹击之下，升破25,000点的港股，确有些高处不胜寒，投资者应时刻警觉，如履薄冰，审慎作出投资决定。