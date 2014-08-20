港报社评：高处不胜寒，投资港股须审慎--星岛日报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
港股近日强势毕呈，昨日虽然一度回跌，但尾市仍能突破25,000大关，创出6年新高。不过，要留意支撑大市的利好因素，如沪港通即将开通，以及中移动被大行唱好等，已炒作多时有点透支了，而且股市升势过急，投资者应提高警觉，审慎行事。
今次港股由5月初的21,700点起步，约2个月时间升破25,000点，升幅已达15%，不过，经过急升后的港股，随时会借一些利淡消息回吐，而且前路确是充满不明朗因素，投资要保持警觉。
首先，美国息率走向是影响市场的关键。美国联储局本周5起会举办一年一度的Jackson Hole年会，这年会受市场高度关注，因以往一些重要的财金政策，在年会上透露端倪。联储局现时逐步缩减买债规模，历时5年的量化宽松料在今年10月正式结束，市场关注美息何时会开始调整，及加息的步伐与力度有多大，虽然市场一般相信，作风温和的联储局主席耶伦，未必急于加息，但若她在会上意外地透露与市场预期不一致的讯息，市场随时借此消息调整。
此外，近来资金持续流入香港，被指是为沪港通部署，但过去3个月，港股已累计急升约3,000点后，这些资金会否持续流入股市值得留意，更不排除会趁现时高位稍作回吐，再伺机低吸。
除了经济及资金状况影响股市之外，政治因素亦可能为港股后市带来不明朗因素。全国人大常委会在下周开会，料会为香港特首普选定出框架，泛民主派早已表明，若中央不作退让，提名门槛过高，他们会随即展开筹备占中行动，为香港带来新的不稳定因素。财政司司长曾俊华早前曾警告，香港经济未如年初时估计的理想，而政治不稳定，更可能引发一场完美的金融经济风暴，为国际大鳄提供机会，后果不堪设想。
因此，在政经因素夹击之下，升破25,000点的港股，确有些高处不胜寒，投资者应时刻警觉，如履薄冰，审慎作出投资决定。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申