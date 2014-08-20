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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:54 BJT

港报社评：反对派须放弃幻想，回归基本法--文汇报8月20日

中联办主任张晓明与反对派立法会议员的最后一场会面于昨日结束。与反对派议员的连日会面，张晓明发表的讲话可以归结为两大要点：一是普选须按基本法和人大决定办事，二是普选须顾及国家安全，特首人选必须爱国爱港。这也是普选的两条底线，中央没有让步的余地。反对派议员必须放弃幻想，回到基本法的基础上商讨政改，认真回应中央的关切，尊重中央对政制发展的决定权，若硬要离开基本法和人大决定另搞一套，不仅浪费与中央沟通的机会，而且会阻碍依法如期落实普选。

张晓明还一再强调国家安全与普选息息相关，须确保普选产生的特首爱国爱港。这是中央落实普选的政治底线。香港落实普选涉及修改基本法，是行使公权力，但也必须以国家和香港的整体利益为重，以正确实施「一国两制」方针政策及基本法为依归。反对派须正视中央对国家安全的关切，理解特首须爱国爱港的要求。

中央关于特首普选的两条底线，关乎国家安全和香港繁荣稳定，没有任何退让的余地。然而，有些反对派议员却漠视中央的关切，依然纠缠于违反基本法的「三轨制」，根本不从国家安全的角度和香港作为中国一个特区的实际情况来考虑特首普选方案，而是另有所图，想让与中央对抗的人成为特首。中央对此是绝对不能容许的。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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