港报社评：反对派须放弃幻想，回归基本法--文汇报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中联办主任张晓明与反对派立法会议员的最后一场会面于昨日结束。与反对派议员的连日会面，张晓明发表的讲话可以归结为两大要点：一是普选须按基本法和人大决定办事，二是普选须顾及国家安全，特首人选必须爱国爱港。这也是普选的两条底线，中央没有让步的余地。反对派议员必须放弃幻想，回到基本法的基础上商讨政改，认真回应中央的关切，尊重中央对政制发展的决定权，若硬要离开基本法和人大决定另搞一套，不仅浪费与中央沟通的机会，而且会阻碍依法如期落实普选。
张晓明还一再强调国家安全与普选息息相关，须确保普选产生的特首爱国爱港。这是中央落实普选的政治底线。香港落实普选涉及修改基本法，是行使公权力，但也必须以国家和香港的整体利益为重，以正确实施「一国两制」方针政策及基本法为依归。反对派须正视中央对国家安全的关切，理解特首须爱国爱港的要求。
中央关于特首普选的两条底线，关乎国家安全和香港繁荣稳定，没有任何退让的余地。然而，有些反对派议员却漠视中央的关切，依然纠缠于违反基本法的「三轨制」，根本不从国家安全的角度和香港作为中国一个特区的实际情况来考虑特首普选方案，而是另有所图，想让与中央对抗的人成为特首。中央对此是绝对不能容许的。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申