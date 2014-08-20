港报财经评论：美国放鸽，欧洲放水--信报8月20日

美国放鸽，欧洲放水 /习广思

欧美股市经过一轮调整后，近期市场气氛稍为好转。欧洲股市见反弹，但走势依然堪忧，股市在消化经济数据转弱的负面消息，债市则早已反映央行放水的预期。至于美股经早前调整后，近期再有risk on情绪，但走势渐见分歧，大型股跑赢小型股，纳指率先再破高位阻力，走势较标指还要强，科技股在这轮业绩期后继续强势。然而，讲欧美股市，最关键始终是两大央行的政策方向，本周Jackson Hole年会中，美国联储局主席耶伦和欧洲央行行长德拉吉都会出席，市场普遍预料美国继续放鸽，欧洲等待放水，资产追逐游戏持续未完。

耶伦在本周Jackson Hole年会期间将发表“重新评估就业市场动态”的演说，市场关注她在评估就业的同时，会否为货币政策提供指引。事实上，耶伦已两度搬龙门，先是放弃以失业作为加息的参考指引，7月底议息声明虽承认通胀靠近央行目标，但声明却把焦点放在疲弱的劳动市场，强调大量劳动力资源未有充分利用。意味联储局倾向淡化通胀问题，而希望给予就业市场更多时间，加息步伐及时间并不急进。

汇丰报告预料，近期失业率虽然下跌，但耶伦对劳工市场的观感是呆滞，故在年会上可能会继续强调劳工市场较正常疲弱，例如就业升幅和平均工资增长缓慢、劳动力参与率低于海啸前水平等讯号。报告预期，耶伦或就就业市场与通胀之间的关系发表一些理论。这思路背后的揣测，其实就是联储局继续放鸽，通胀虽然回升至2.1%水平，已达央行目标通胀，但各大央行宁可承受通胀问题，也不愿大力“收水”，以免压抑脆弱的经济复苏。然而，美国的情况较复杂，投资者必须明白这只鸽是如何放出来。联储局将于10月结束买债；加上11月中期选举，政治因素影响下，退市政策不会大变，即2015年中首次加息的路线不变。现阶段令股市忐忑不安的是加息时间，到底是明年年中、年初或年底，但债市看的是联储局政策方向是继续放鸽，增长偏低、通胀温和、就业疲弱，还有全球经济减速，债市则反映联储局是鸽非鹰。

淡友主导，英镑下一关1.65 /苏子

受到昨天英国公布的7月份通胀数据不及市场预期，令市场相信英伦银行加息的机会下降所影响，英镑兑美元已经失守1.70美元心理关口及200天平均线支持，暂时最低曾见1.663美元水平。原先预期，英镑兑美元在200天平均线获得承接并守稳在1.70美元心理关口后，将会掉头回升。可惜汇价在本周初虽然可以守稳在1.70美元心理关口以上波动，却一直欠缺动力挑战10天平均线阻力，到昨天更借助利淡经济数据下破200天平均线，这反映英镑不看好的投资者仍然主宰市场。故短线而言，只要英镑兑美元的反弹没有高于1.667/1.67美元阻力区，料整体走势将会继续往下寻底，朝着1.65美元心理关口迈进为主。

连日来欧罗兑美元的反弹均见受制于20天平均线阻力，但却未能成功触发更多沽盘入市，使汇价可以顺利下破本月6日的1.333美元低位，再创今年新低；即使昨天欧洲市早段英镑兑美元跌破200天平均线支持，但欧罗兑美元却仅低见1.3339美元水平便已回稳过来，自此低位回升至1.3355美元水平。此情况令担心，欧罗兑美元稍后若仍跌不下去，便会掉头回升，并在连日来一直屡攻不破的20天平均线阻力以上收市，后市将有力挑战并突破20天保历加通道的1.346美元顶部阻力、上半年的1.3475美元低位阻力及1.35美元心理关口。

上周四欧罗兑美元的日线MACD快线已开始升破慢线，故技术上看，有利欧罗兑美元掉头回升。短线而言，只要欧罗兑美元在突破20天平均线阻力后，能进一步升越本月的1.3445美元高位阻力收市，届时市场投资者已不宜对欧罗兑美元看得太淡之余，反而更要提防汇价会继续以单边市形式升至1.35美元心理关口以上。倘若欧罗兑美元能在昨晚美国市跌破本月6日的1.333美元低位支持，但破位后仍未能顺利下试至1.33美元关口，并且到收市时已见明显回升至此低位支持以上，投资者更要提防，汇价或在技术上出现假突破以及底背驰下，将出现较明显的反弹浪。